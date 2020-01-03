اهتمامات الصحف التونسية الجمعة
آخر تحديث GMT19:20:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على الشأن الداخلي للبلاد في ظل إعلان رئيس الحكومة المنتخب الحبيب الجملي عن تركيبة الحكومة الجديدة، في انتظار عقد مجلس نواب الشعب غداً جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة .
وتناقلت استنكار الصحف محاولة تحويل ليبيا إلى ساحة حرب إقليمية، على خلفية موافقة البرلمان التركي على مذكرة إرساله قوات عسكرية تركية إلى ليبيا وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
وتابعت صحف الجمعة تأكيد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم أن الجزائر ترفض وجود أي قوة أجنبية مهما كانت هويتها في ليبيا.
وتناولت دولياً إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، في حين عبر الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش عن قلقه من اعتزام كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية الصاروخية.
وكتبت صحف تونس عن استخدام الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين اغلقوا محطة حافلات في باريس في أحدث مواجهات بين السلطات والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف التونسية الجمعة اهتمامات الصحف التونسية الجمعة



أخبار ذات صلة

GMT 18:38 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف المصرية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

GMT 18:36 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف المغربية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

GMT 18:33 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

GMT 18:30 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

GMT 18:28 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

في حفلات أقيمت في أنحاء مختلفة من دول العالم العربي

تعرفي على إطلالات النجمات العربيات في رأس السنة

القاهرة - العرب اليوم

شاركت النجمات العربيات كالعادة باستقبال العام الجديد مع جمهورهن في حفلات أقيمت بأنحاء مختلفة من العالم العربي، وقد بدت إطلالاتهن متألقة بهذه المناسبة، فمن كانت الأكثر أناقة من بينهن في استقبال 2020؟و تألقت يارا خلال حفل أحيته في الأردن بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز الغني. وقد اختارته من La Bourgeoisie ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Azargems. اختارت مايا دياب إطلالة لافتة بالأحمر لاستقبال العام الجديد في مصر. وارتدت للمناسبة ثوباً من الباييت حمل توقيع مصممها المفضل نيكولا جبران، نسّقته مع حذاء باللون نفسه.وبدت شمس الأغنية نجوى كرم مشرقة خلال حفلها الذي أحيته في الإمارات. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً أبيض عاري الكتفين تزيّن بالبريق وحمل توقيع دار Rami Kadi. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Gerard Tufenkjian.  أحيت النجمة سيرين عبد النور حفلاً فنياً ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:01 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

الأميرة ماري بالفستان ذاته للمرة الرابعة في حفل رأس السنة في الدنمارك
العرب اليوم - الأميرة ماري بالفستان ذاته للمرة الرابعة في حفل رأس السنة في الدنمارك

GMT 05:12 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

قائمة نشاطات سياحية رائعة في غراتس في النمسا
العرب اليوم - قائمة نشاطات سياحية رائعة في غراتس في النمسا

GMT 02:18 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف
العرب اليوم - ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف

GMT 01:38 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

الجزائر تعلن قائمة الوزراء وتوضّح تسلّمهم المناصب في الأيام المقبلة
العرب اليوم - الجزائر تعلن قائمة الوزراء وتوضّح تسلّمهم المناصب في الأيام المقبلة

GMT 05:22 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

تعرف على لغز لقطة غريبة ظهرت على شاشة قناة "العربية" قبل نشرة الأخبار
العرب اليوم - تعرف على لغز لقطة غريبة ظهرت على شاشة قناة "العربية" قبل نشرة الأخبار

GMT 05:19 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

تعلمي تنسيق الألوان مثل المحترفين لمساعدتك في اختيار ملابسك
العرب اليوم - تعلمي تنسيق الألوان مثل المحترفين لمساعدتك في اختيار ملابسك

GMT 02:25 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

تعرف على أغرب أماكن الإقامة منها منزل الحلوى في أميركا
العرب اليوم - تعرف على أغرب أماكن الإقامة منها منزل الحلوى في أميركا

GMT 04:19 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أبرز صيحات الديكور منها إدخل الخطوط العريضة في إضاءة المطبخ
العرب اليوم - تعرفي على أبرز صيحات الديكور منها إدخل الخطوط العريضة في إضاءة المطبخ

GMT 09:03 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

البابا فرانسيس يعتذر بعد واقعة ضرب يد امرأة ويكشف السبب
العرب اليوم - البابا فرانسيس يعتذر بعد واقعة ضرب يد امرأة ويكشف السبب

GMT 15:41 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي
العرب اليوم - الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:34 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي
العرب اليوم - الموت يخطف نجوى قاسم أشهر مذيعات "العربية" و"الحدث" ورحيلها يهزّ الوسط الإعلامي

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 11:45 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

الإعلامية نجوى قاسم في ذمة الله عن عمر ناهز الـ52 عامًا
العرب اليوم - الإعلامية نجوى قاسم في ذمة الله عن عمر ناهز الـ52 عامًا

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 23:16 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية
العرب اليوم - آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية

GMT 05:55 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

الفنانة الشابة منة عرفة تثير الجدل على إنستجرام بدون مكياج
العرب اليوم - الفنانة الشابة منة عرفة تثير الجدل على إنستجرام بدون مكياج

GMT 18:38 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

توقعات ميشال حايك لأحداث عام 2019 في لبنان والوطن العربي
العرب اليوم - توقعات ميشال حايك لأحداث عام 2019 في لبنان والوطن العربي

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 06:19 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة
العرب اليوم - خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة

GMT 00:48 2016 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

"كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم
العرب اليوم - "كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم

GMT 19:35 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

النجمة العالمية بيبي ريكسا تُهاجم مصممي الأزياء
العرب اليوم - النجمة العالمية بيبي ريكسا تُهاجم مصممي الأزياء

GMT 05:46 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية
العرب اليوم - خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية

GMT 00:58 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

6 فنادق كهف هي الأكثر غرابة على مستوى العالم
العرب اليوم - 6 فنادق كهف هي الأكثر غرابة على مستوى العالم

GMT 22:46 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

اكتشفي سبب ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الاطفال
العرب اليوم - اكتشفي سبب ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الاطفال

GMT 10:35 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"
العرب اليوم - أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"

GMT 15:43 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
العرب اليوم - تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة

GMT 07:50 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

عرض أزياء لويس فيتون بالريفييرا الفرنسية من وراء التماثيل
العرب اليوم - عرض أزياء لويس فيتون بالريفييرا الفرنسية من وراء التماثيل

GMT 00:33 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

دار الإفتاء تعلن الحُكم لمن نام أكثر اليوم في نهار رمضان
العرب اليوم - دار الإفتاء تعلن الحُكم لمن نام أكثر اليوم في نهار رمضان

GMT 13:33 2017 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

سنتامين تستهدف إنتاج 600 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال 2018
العرب اليوم - سنتامين تستهدف إنتاج 600 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال 2018

GMT 01:48 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

الفنانة عبير أحمد ترفض دور الراقصة في مسلسل
العرب اليوم - الفنانة عبير أحمد ترفض دور الراقصة في مسلسل

GMT 07:35 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

بثينة الرئيسي تكشف عن أسرار جمال شعرها وطرق العناية به
العرب اليوم - بثينة الرئيسي تكشف عن أسرار جمال شعرها وطرق العناية به

GMT 05:14 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام
العرب اليوم - تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام

GMT 07:51 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق تنظيف وتلميع أواني الألومنيوم وإزالة البقع والروائح
العرب اليوم - طرق تنظيف وتلميع أواني الألومنيوم وإزالة البقع والروائح

GMT 20:36 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

رونالدو يفاجيء صديقته جورجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - رونالدو يفاجيء صديقته جورجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab