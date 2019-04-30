أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الإتصال الهاتفى الذى أجراه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي الطيب اردوغان وتم خلاله يحث آخر تطورات الوضع السياسي والأوضاع الميدانية على الأرض .

وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي أكد فيها أنه عقب تحرير العاصمة طرابلس سيتم اللجوء لدستور البلاد لاعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتؤدي اليمين الدستورية وتعمل من مكان آمن في المرحلة الأولى لحين تأمين العاصمة، موضحا أن مهام الحكومة الجديدة توفير متطلبات الليبيين والإسراع بالتعاون

مع مجلس النواب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية .

ونوهت إلى الإتصال الهاتفى الذى اجراه وزير الخارجية محمد سياله مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، وتأكيده دعم بلاده لوحدة أراضي ليبيا، وسلامة أراضيها وسيادتها، ودعم الأساليب السياسية للتغلب على الأزمة الليبية بمساعدة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل الإشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور بضواحي العاصمة لليوم 26 على التوالي ، مشيرة إلى إرتفاع حصيلة القتلى والجرحى بين الطرفين وتواصل نزوح العائلات من مناطق القتال.

وتطرقت إلى الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة، على إحدى المحطات الرئيسية بحقل الشرارة النفطي جنوب البلاد،مضيفة أن القوة الموجودة بالمحطة تصدت للهجوم وأجبرت المجموعة المهاجمة على الفرار .

وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة وتأكيده على معاناة الانقسام العميق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي حال دون إقرار مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار،مضيفا إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغه بأن باريس تقف تماما وراء جهوده الرامية لوقف إطلاق النار.