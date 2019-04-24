أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري و محافظ ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، موضحة أنه تم متابعة الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد، والإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وحل عدد من المختنقات التي تسبب فيها الاعتداء على العاصمة طرابلس.

وتناولت تواصل الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، مبينة إعلان الجيش إسقاط طائرة من قوات حكومة الوفاق غرب البلاد خلال اعتداء على قاعدة الواطية، ومخبرة عن زيادة عدد القتلى والجرحى بين الطرفين بعد 19 يوما من القتال إلى 264 قتيلاً و 1266 جريحًا.

وتطرقت إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وصول طائرة مستأجرة من قِبلها إلى مطار مصراتة، في شمال غرب ليبيا، تحمل 18 طنًا من إمدادات الطوارئ اللازمة، مبينة مناشدتها بشكل عاجل للحصول على 4. 78 مليون دولار أمريكي، لكى تتمكن من مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآخذة بالازدياد في طرابلس وغرب ليبيا.

ونقلت تجديد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعوته لوقف التصعيد العسكري في ليبيا، واستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعرجت صحف ليبيا على بيان اجتماعات قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي حول الوضع في ليبيا بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستعرض الرؤساء آخر التطورات على الساحة الليبية، والالتزام بدعم استقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، واستئناف المفاوضات السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي، داعين إلى الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في ليبيا.