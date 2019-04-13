أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل وقف العمليات العسكرية بين قوات الجيش و قوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس، مبينة اتصال وزير خارجية الوفاق محمد سياله مع وزير الخارجية الإسباني فرناندو فالينزويلا، و بحثا خلاله سُبل إنهاء التصعيد في العاصمة، والالتزام بالحل السلمي من خلال إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية و العسكرية، مبينة مواصلة التصعيد العسكري المتواصل بين قوات الجيش و قوات حكومة الوفاق في كافة المحاور بضواحي طرابلس، مشيرة إلى تواصل سقوط العديد من القتلى و الجرحى من كلا الطرفين، و محذرة من مغبة التصعيد بالقصف بالسلاح الجوي والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة و الصواريخ على منازل المدنيين.

ونقلت بيان ثلاثة أحزاب وقوى سياسية هي تحالف القوى الوطنية، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني نعم ليبيا، ودعوتهم لبدء حوار سياسي جاد بين جميع الأطراف لبناء الدولة.

وتطرقت إلى إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 8 آلاف شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، وموضحة أن منظمة الصحة العالمية تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة و فرار السكان من القتال.

وبينت صحف ليبيا إجلاء الاتحاد الأوروبي أفراد بعثته من العاصمة الليبية طرابلس بسبب اشتداد القصف في المدينة الذي يخوض فيها الجيش الوطني معارك طاحنة لتطهيرها من الإرهاب، مشيرة إلى أن أعضاء البعثة غادروا "مؤقتًا" طرابلس للعودة إلى تونس حيث مقر البعثة وشمل الإجلاء نحو عشرين شخصًا.