أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة جبهات بضواحي العاصمة ، وخاصة في محور خلة الفرجان ووادى الربيع التي شهدت أعنف قصف من الجانبين مما خلف المزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين .

وكشفت الصحف عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها شركة الكهرباء الليبية جراء الإشتباكات العسكرية الدائرة في سبع محاور من ضواحي العاصمة طرابلس و اندلاع النيران في محولات محطة تحويل الكهرباء بمناطق الهيرة و العزيزية وعين زارة والثواني وإنقطاع التيار عن تلك المناطق .

ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة الذي أكد مواصلة رصد وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة، في ظل تصاعد التوتر الأمني بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، مرحبة بإجلاء 650 لاجئًا ومهاجرًا غير شرعي من مركز احتجاز منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة .

وتطرقت إلى بيان بعثة الإتحاد الأوروبي عقب لقاؤها مع وفد برلمانى ،موضحة أن اللقاء يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين أصحاب المصلحة الليبيين، مشددة على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية داعيا جميع الأطراف للاتفاق على وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية .

وبينت تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي أوضح فيها خلال لقاؤه مع نظيرته السويدية مارغوت والستروم على الاتفاق للعمل معًا في المجتمع الدولي لوقف الاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس والدعوة لمواصلة الحوار .