اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية "نيفن مميتسيا"، حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا وتنمويًا.

ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده خلال لقائه أمس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس، أهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام.

وتابعت حالة الهدوء الحذر التي سادت قطاع غزة أمس بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، بعد يومين من قصف متبادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا بغارات نفذها طيران الاحتلال.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى إعلان المجلس الانتقالي العسكري في السودان عزل رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس علي، وتعيين عباس علي بابكر رئيسًا للقضاء.

ولفتت الانتباه إلى تحذير أمريكا لتركيا من إثارة الاستفزازات بالمنطقة، على خلفية نية تركيا المعلنة بدء عمليات الحفر البحرية في منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتحدثت صحف مصر عن قرار الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أمس، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول يوم 23 يونيو المقبل.