اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على القضايا المحلية خاصة مايتعلق بالبرنامج الحكومي ومايتعلق بالإعلان عن وجود فرق متخصصة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وفق الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء التي نص عليها.

وركزت على تأكيد رئيس الوزراء بأن حكومته تولي أهمية خاصة لتجاوز قيود البيروقراطية المعطلة لتقديم الخدمات ولجهود محاربة الفساد.

وعرجت على الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الوزراء مؤخرًا, والتي كان اخرها الجولة الأوربية التي شملت المانيا وفرنسا مبرزة الاتفاقات التي أبرمت خلال الجولة.

وتناولت الخطط والخطوات التي نفذتها الحكومة لمكافحة الفساد، مركزة على إجراءات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكل مؤخرًا.

وتطرقت مجددًا إلى ملف انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم والذي أنجز جزء مهم منه أمس الأول ,مبرزة انعكاساته الايجابية على عمل المجلس لاسيما في مجال تشريع القوانين المعطلة.