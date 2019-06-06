اهتمامات الصحف الليبية الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود الإغاثة والإنقاذ التي تقوم بها حكومة الوفاق في كارثة السيول والأمطار بمنطقة غات في الجنوب الغربي، الذى أدى إلى تشريد أكثر من 3 آلاف عائلة ووفيات وفقد نحو 24، إلى جانب تضرر المساكن والممتلكات بالملايين، مبينة الجهود الطبية والإنسانية التي تقوم بها، مشيرة إلى صرف المجلس الرئاسي مبلغ 10 ملايين إغاثة عاجلة.

وأشارت صحف الخميس، إلى نداءات الإغاثة الانسانية التى أطلقها المجلس الأعلى لطوارق ليبيا، والمجلس الأعلى لقبائل الجنوب، لأهل غات، وتنويهما بأن هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين.

ونوهت بدعوة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، الأطراف الليبية لوقف الحرب في العاصمة طرابلس، والعودة إلى الحوار، ومناشدته الجميع احترام مناسبة عيد الفطر، والحرص على المصالحة.

وعرجت صحف ليبيا، على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة بورتسموث جنوب شرق انجلترا، ومناقشتهما الوضع الراهن في ليبيا والصراع بين الأطراف جنوب العاصمة، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط ، إلى جانب الأوضاع المتدهورة في غرب إفريقيا.