اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم دعوة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة إلى التعجيل باستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية ، مشيرة في الاطار إلى تجديد تونس موقفها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في ليبيا.

وتناقلت في سياق متصل دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع بعد شهر من القتال للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس أدى إلى نزوح 50 ألف شخص وسقوط نحو 400 قتيل .

وكتبت عن حالة الهدوء الحذر التي سادت قطاع غزة أمس بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، بعد يومين من قصف متبادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا بغارات نفذها طيران الاحتلال.

وتناقلت تأكيد لجنة التحقيقات الروسية مقتل 41 شخصاً جراء حادث احتراق طائرة ركاب خلال تنفيذها هبوطا اضطراريًا بمطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو.

وأشارت إلى مقتل 55 شخصاً في النيجر في انفجار شاحنة صهريج كانت تنقل الوقود على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي .