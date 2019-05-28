اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد، مطالبًا بتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار والترويج للمشروعات الكبرى في البلاد.

ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعه أمس مع السفراء الأفارقة بالقاهرة تأكيد حرص بلاده على تعزيز العمل الأفريقي المشترك، مبينًا أن أفريقيا قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق السلام والرفاهية لشعوبها.

وأشارت إلى تصدي القوات اليمنية المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، لافتة الانتباه إلى سيطرة القوات اليمنية على مواقع جديدة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأخبرت عن استهداف صاروخ إسرائيلي محافظة القنيطرة السورية في جنوب البلاد أمس، مما أسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى.

واهتمت بتحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تزايد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، ما سيؤدي إلى مخاطر جديدة بالمنطقة.

ونوهّت إلى إعلان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، كاشفًا عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد.

وسلّطت صحف مصر الضوء على الانتخابات الأوروبية التي أسفرت عن بقاء المحافظين والاشتراكيين أكبر كتلتين في البرلمان الأوروبي مع احتواء تقدم اليمين الشعبوي المتطرف، فيما يلتقي القادة الأوروبيون اليوم لبحث الخلافات حول تعيين المناصب الأساسية في الاتحاد.