اهتمامات الصحف العراقية السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هين المقدم إلى اجتماع مجلس الأمن في نيويورك الأسبوع الفائت، الذي لخّص الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في العراق وجهود محاربة الفساد في البلاد, ومشاغل الحكومة في تسمية وزراء لشغل أربع حقائب وزارية مهمة مازالت شاغرة "الداخلية والدفاع والعدل والتربية".

وعرجت على قرارات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مبرزة قراره بسحب يد الموظف المحال على القضاء بقضية أو أكثر بناءً على توصية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد, مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة واحترام إجراءاتها في مكافحة الفساد.

وسلطت الضوء على توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية العراقية بخصوص مكافحة المخدرات, مبرزة الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال.

وتناولت صحف اليوم مشروع إعادة تأهيل خمسة جسو مهمة في بغداد وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجازه والذي ياتي تنفيذه في اطارمبادرة " تمكين" التي يرعاها البنك المركزي العراقي.