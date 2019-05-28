اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي بين البلدين.

واهتمت بإحياء باكستان اليوم ذكرى التجارب النووية التي أجرتها في الثامن والعشرين من مايو عام 1998م لتعلن بذلك دخولها نادي الدول النووية.

وتطرقت إلى استمرار المحادثات بين باكستان والهند بشأن فتح معبر حدودي جديد بين البلدين.

وأخبرت عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي في تطور يدل على بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني.

في الشأن الأمني أخبرت عن مقتل جندي باكستاني إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس على نقطة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، ونجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على إرهابيين اثنين في مدينة كويتا.

وعرجت إلى الجهود الجارية لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية، واتفاق الأطراف الأفغانية على الاجتماع في العاصمة الروسية موسكو لعقد الجولة المقبلة من المحادثات.

كما تناقلت أنباء مقتل نور محمد عرب مستشار رئيس الوزراء الأفغاني على يد مسلحين مجهولين فى ولاية قندوز.

وأخبرت في الشأن الإقليمي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية جراء انفجار وقع في الموصل بالعراق.

وأشارت إلى إعلان رئيس سريلانكا عن وقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر نظراً لعودة الوضع الأمني إلى طبيعته بنسبة 99%.

وتابعت صحف باكستان مستجدات الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقبول الرئيس الأمريكي وساطة اليابان لتخفيف التوتر.