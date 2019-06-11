اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،تصريحات رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج خلال لقاؤه مع رئيس وأعضاء لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، موضحا إن البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية مع حفتر، قائد الجيش ، حيث تم التأكيد على جملة من القضايا أبرزها، استبعاد الحل العسكري، ودعم المؤتمر الوطني الجامع، ووضع إستراتيجية لبناء الجيش الموحد تحت السلطة المدنية، وتبني مسار إعلامي ناضج بعيداً عن خطاب التأجيج والكراهية.

وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع رئيس البعثة الأممية غسان سلامه، مشيرة إلى أن سلامة تحدث مع سيالة حول مساعي البعثة واتصالاتها الدولية وزياراتها لعدد من الدول بشكل عام ودائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص، للمناقشة حول تطورات الأوضاع والعدوان على العاصمة طرابلس التي تجريها البعثة مع عدد من الأطراف سواء في الداخل أو الخارج.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات “الوفاق” في تخوم طرابلس، وموضحة تصاعد حدة الإشتباكات فى محورى طريق المطار والرملة قصر بن غشير وأستخدامهم كافة الأسلحة الثقيلة ، وسط إرتفاع عدد القتلى إلى 635 وأصابة 3560 من كلا الطرفين ، ونزوح أكثر من 95 ألف يمثلون 19 الف عائلة من مناطق الإقتتال.

ونوهت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معتيق مع عدد من الوزراء الخدميين، وتمت مناقشة واستعراض المواضيع التي تختص بالشأن العام، وماتم إتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي إجتاحت مدينة غات، مشيرة إلى مطالبة معتيق كافة الوزراء بضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب لرفع المعاناة عنهم .

وتطرقت الصحف إلى تمديد مجلس الأمن الدولي العمل بالقرار رقم (2473) القاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا ،كما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وفق قرار المجلس رقم (2420).