اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمتين خليجية وعربية في نهاية رمضان الجاري بمكة المكرمة ،مشيرة إلى تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة للمشاركة في قمة مكة المكرمة.

واهتمت بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان في مصر وفقاً للجداول الزمنية المحددة وعدم تأخيرها.

وتناولت صحف القاهرة اليوم عدداً من الموضوعات من بينها تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي وموافقة دول مجلس التعاون على إعادة نشر القوات الأمريكية ، والتصريحات الأمريكية المحذرة للنظام الإيراني من مغبة القيام بأي عمل استفزازي .

كما شملت تغطية الصحف اليوم استئناف المفاوضات في السودان لتحقيق الانتقال السياسي ودعوة المستشار النمساوي لاجراء انتخابات مبكرة في بلاده ،وتلقي النظام السوري مزيدا من الضربات الصاروخية في مناطق متعددة.