اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم تطورات الشأن الأمني في العراق ,مركزة على العمليات الأمنية التي تنفذتها القوات العراقية المشتركة في المواقع التي يتواجد فيها بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في أطراف محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار, بشمال وغربي العراق ،مشيرة إلى الهزائم التي مني بها التنظيم الإرهابي نتيجة العمليات العسكرية.

وتطرقت الصحف إلى مستقبل مجالس المحافظات المتلكئة, في ظل المطالبات المتواصلة في مجلس النواب بحلها نتيجة ماوصف بفشلها في أداء مهامها أو الفساد الذي يشوب بعضها ، فيما

رأت أن الحل الأمثل يكمن باجراء انتخابات هذه المجالس بموعدها المحدد في 26 نوفمبر العام الحالي, بدلاً من ترحيلها إلى العام القادم 2020.

واهتمت بتوصل البرلمان "عن طريق التوافق بين الكتل السياسية" إلى اختيار رؤساء عدد من اللجان البرلمانية الدائمة ,خاصة اللجنة الأمنية باعتبارها من أهم اللجان في مجلس النواب العراقي.