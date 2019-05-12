اهتمامات الصحف العراقية الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالحراك السياسي لاختيار مرشح لرئاسة إقليم كردستان، خلال الأيام القادمة.

وتناولت الصحف إعلان عدد من الكتل السياسية عن نيتها دراسة إمكانية الذهاب إلى المعارضة البرلمانية كونها غير مشاركة في الحكومة, مشيرة إلى أن هذا الخيار مازال قيد المناقشة بانتظار اكتمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع وزراء "الدفاع والداخلية والتربية والعدل".

وتابعت الخطوات المتخذة لاختيار محافظ جديد لمحافظة نينوى خلفا لمحافظها السابق المقال ,مشيرة إلى اعتزام مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة خلال الساعات القادمة لهذا الغرض .