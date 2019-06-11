اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وأفغانستان على بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وذلك ضمن "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن".

واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشعبه إلى دفع الضرائب ضمن جهود حكومته لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعرجت على عزم الحكومة الباكستانية حكومة رئيس الوزراء عمران خان اليوم طرح أول مشروع ميزانية للعام المالي 2019-2020م.

وتطرقت إلى تنفيذ باكستان المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك بأسرع وقت ممكن لكي تستفيد منها في تحسين اقتصادها الوطني.

وأشارت إلى تجديد باكستان دعوتها لحل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وتناقلت قرار رئيسة وزراء نيوزلندا سحب القوات العسكرية النيوزلندية من كل من العراق وأفغانستان.