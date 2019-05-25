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اهتمامات الصحف المصرية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية السبت

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأبرزت إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من رئاسة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، وإقرارها بفشلها في تنسيق اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

ونشرت اتهام الجيش الأمريكي، الحرس الثوري الإيراني بالمسئولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبال الإمارات الشهر الجاري.

ورصدت الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة تقدم قوات الجيش ميدانيًا في المعارك التي خاضها ضد ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بمحافظة الضالع وسط البلاد.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن إصابة 13 أشخاص في انفجار عبوة بمدينة ليون الفرنسية، ومقتل وإصابة 17 شخص إثر انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول.

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