اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الوزراء نورالدين بدوي في أعمال القمتين العربية والخليجية بمكة المكرمة، مشيرة إلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأكيده أن الجزائر لن تدخر جهدا لدعم السلطة الفلسطينية.

واهتمت بالمسيرات السلمية للجمعة الـ 15 على التوالي في إطار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للحكم من خلال عزل بقايا رموز النظام السابق ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد من مسؤولين ورجال أعمال.

ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخبرة عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس وبيت لحم.

وأنبأت عن أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد أن استمرار الاعتصام امام مقر قيادة الجيش أصبح يشكل خطرا، ملمحا إلى اعتزامه فضه بأسرع وقت.