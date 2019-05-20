اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، وتم خلاله تناول الوضع العام في البلاد وتداعيات معركة طرابلس، حيث عرض السراج ملخصًا لتطورات الموقف العسكري على الأرض في مختلف المحاور.

وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتناول اللقاء أوضاع النازحين جراء الحرب على طرابلس، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجونها.

وأخبرت أن عددًا من أعضاء مجلس النواب الليبي أعلنوا موقفهم النهائي من الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في مدينة الصخيرات بالمغرب ومن كل ما نجم عنه من أجسام سياسية، موضحة أن 44 عضوا أعربوا عن رفضهم لاتفاق الصخيرات وكل ما نجم عنه من أجسام وهياكل.

وتطرقت إلى مطالب أممية بعدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا مع استمرار حرب العاصمة.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن ليبيا تتصدر حاليًا جدول أعمال أبوظبي، التي تدعم بقوة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للبحث عن حل سياسي لأزمة البلاد.