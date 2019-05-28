اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء
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اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء

الصحف العراقية
بغداد - العرب اليوم

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على ملفي الفساد والهيئات المستقلة اللذين يمثلان اهتمام الحكومة والبرلمان العراقيين.

وتطرق إلى الجهود المبذولة لحسم ملف التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع وزراء منوهة بانسحاب تباين الأراء بهذا الخصوص على استكمال ملف الهيئات المستقلة.

وعرجت على الشأن الأمني مبرزة قرار إحدى محاكم بغداد بالإعدام على فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، وفق قانون مكافحة الإرهاب, مشيرة إلى إصدار المحكمة نفسها الأحد الماضي، أحكاماً مماثلة على ثلاثة فرنسيين وبالتهمة ذاتها.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينة الموصل وتعزيزالوحدة الوطنية، وتمتين اواصرالتآخي بين جميع الديانات في المدينة .

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اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



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