اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمقتل 25 مدنيًا بينهم 7 أطفال أمس في قصف لقوات النظام السوري في أنحاء متفرقة من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس بأن الهدف من تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان هو مساعدة إسرائيل على ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وأخبرت عن إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أمس أن إيران رفعت معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب معربًا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت صحف لبنان إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين أمس بفرض رسوم جديدة على البضائع القادمة إلى بلاده من الصين، ما لم يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين في اليابان.