اهتمامات الصحف السودانية السبت

نشرت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان قوى الحرية والتغيير أمس عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى تحقيق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً باتجاه جبل الوعش في شمال مدينة تعز، عقب معارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ولفتت الانتباه إلى منع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وعرجت صحف السودان على اتهام الجيش الأميركي أمس، -الحرس الثوري- الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر ووصفها بأنها نفذت في إطار حملة من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.