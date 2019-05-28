اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الكلمة التي ألقاها بالإنابة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنّة"، أنّ المملكة العربية السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها.

وسلطت الصحف الضوء على الحلقة الأخيرة من مسلسل مناقشة مجلس الوزراء اللبناني لبنود الموازنة العامة للبلد، والتي اختتمت بإقرارها بأكثر من ألف بند، عدد كبير منها خضع للتحفظات، ولكن ستجري إحالتها إلى المجلس النيابي اللبناني لدراستها.

ونقلت تأكيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في كلمة وجهها لمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أن الواقع المرير الذي تشهده المنطقة يستوجب الحيطة والحذر، داعياً إلى حسن الاستعداد لمواجهة التداعيات الخطيرة والتطورات الحاصلة حماية للأمن والاستقرار.

وعرضت الصحف لوقائع الغارة الجوية التي شنها طيران العدو الإسرائيلي أمس، على هدف سوري في منطقة القنيطرة، وذلك ردّاً على ما ادّعت الحكومة الإسرائيلية بأنّه إطلاق صاروخ من المنطقة المستهدفة على إحدى طائراتها.

كما تناولت الصحف مواصلة إجرام النظام السوري بحق المدنيين في إدلب حيث سقط العشرات ما بين قتيل وجريح بينهم عدد كبيرمن الأطفال نتيجة غارات جوية على المنطقة.