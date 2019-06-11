اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

أبزرت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية في البلاد.

وتابعت الصحف استعدادات مصر لانطلاق المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد غدًا الأربعاء بمدينة شرم الشيخ.

وسلّطت الضوء على إعلان المجلس العسكري الانتقالي السوداني تعزيز الوجود الأمني لحماية المرافق الاستراتيجية بعد الانزلاقات الأمنية التي شهدتها مناطق عدة، لافتة الانتباه إلى إرسال مبعوث أمريكي إلى السودان "تيبور ناجي" للاجتماع مع المجلس العسكري والمعارضة المدنية للدعوة إلى استئناف المحادثات.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق كثيف للنيران، والقيام بعمليات مداهمة وتفتيش، استهدفت عددًا من منازل الفلسطينيين.

واهتمت بتحذير وزارة الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق السويد، بسبب تعنت الميليشات الحوثية المدعومة من إيران ورفضها لمبدأ الانسحاب من الحديدة، والقبول بعودة المؤسسات الشرعية إليها.

وتحدثت عن سيطرة قوات الجيش الليبي على 3 مواقع عسكرية جديدة، في محور الأحياء البرية بالعاصمة طرابلس.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 25 مدنيًا في غارات لقوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وتحذير الأمم المتحدة من فرار مليوني سوري.