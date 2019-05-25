اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على الجلسة التاسعة عشرة والأخيرة التي عقدتها الحكومة اللبنانية أمس، لإنجاز دراسة الموازنة التقشفية التي ينتظرها المجتمع الدولي من أجل المباشرة بمقررات مؤتمر "سيدر" المعني بمساعدة لبنان على النهوض من أزمته الاقتصادية، بعد تأخير أكثر من أسبوعين عن التعهد الذي كان قطعه بإنجازها.

وأبدت اهتماما بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها التخلي عن منصبها كرئيسة لحزب المحافظين، وتاليا من رئاسة الوزراء، في السابع من يونيوالمقبل .

ورصدت حصيلة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الجزائرية أمس خلال تظاهرات مطالبة برحيل رموز النظام السابق في البلاد والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم .

كما أشارت إلى تأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى بلاده مارتن غريفيث منحاز للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتطرقت إلى نبأ إصابة عشرة أشخاص جراء الانفجار الذي استهدف شارعا ً للمشاة بمدينة ليون شرقي فرنسا.

وتناقلت صحف لبنان، إعلان الجيش الأمريكي أمس، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم على ناقلات النفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.