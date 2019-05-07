اهتمامات الصحف السودانية
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الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إبداء الصين حرصها على إجراء حوار مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والقوى السياسية كافة، لتقديم المساهمات الإيجابية في سبيل دفع الحوار بينها وصولاً إلى سلام واستقرار.

ونقلت الصحف عن قوات الدعم السريع السودانية إنها أحبطت محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلاً عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية داخل منزل بحي الطائف شرقي العاصمة الخرطوم.

ونشرت إعلان وزارة الداخلية في غزة، أمس، أن إسرائيل استهدفت 300 منشأة في القطاع خلال جولة التوتر الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وسلطت صحف السودان الضوء على معاناة نحو مليوني صومالي بسبب النقص الحاد في الغذاء.

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