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اهتمامات الصحف التونسية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية السبت

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

واكبت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدء أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية أمس في مكة المكرمة واختتام أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين نددتا في بيانيهما الختامي بالتدخلات الخارجية في المنطقة التي تمثل تهديدا على أمنها واستقرارها.

ونقلت تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في افتتاح أعمال القمة العربية الطارئة على أهمية هذه القمة في مواجهة التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة مشددا ـ حفظه الله ـ على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

وفي ذات السياق عرجت على فحوى خطاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمام المشاركين في القمة العربية الطارئة والذي دعا من خلاله جميع الدول الإسلامية إلى التنسيق المشترك وتفعيله مع المنظمات الدولية حتى تتخلص من تداعياته الخطيرة على مختلف المستويات ، وتأثيرها في تغذية تيارات الإرهاب والتطرف وتعطيل التنمية واستنزاف طاقات البلدان الإسلامية.

وألقت الضوء على اعتقال العشرات من المتظاهرين الجزائريين في الجمعة السادسة عشرة للحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية والذي يطالب بتغيير بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وضمن تقارير متفرقة إقليميًا ودوليًا أخبرت اليوميات التونسية عن مقتل نحو 10 جنود أمريكيين في هجوم لطالبان استهدف قافلة تابعة للقوات الأمريكية شرق العاصمة الأفغانية كابول، ومقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، تزامنًا مع إحياء ليلة القدر في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، حيث أدى نحو ربع مليون فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى وسط انتشار أمني كثيف للشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس القديمة.

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