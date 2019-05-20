اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيري، وتناولت العلاقات الثنائية بين مصر وكندا في مختلف المجالات، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب .

وتابعت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي مع مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتناقلت تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يضمن حق الفلسطينيين في الحرية ودولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونشرت صحف الإثنين إعلان الجيش الروسي أن قوات النظام السوري أوقفت إطلاق النار من طرف واحد في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وتحدثت عن الاجتماع رفيع المستوي الأربعين للألية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في السودان.

وأشارت إلى مطالبة المجلس العسكري الحاكم في السودان بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط وليست حكومة سياسية.

وعرجت على الوضع الميداني في ليبيا، مشيرة إلى مواصلة قوات الجيش عملياتها العسكرية في محاور العاصمة طرابلس.

وأبرزت صحف مصر، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة المصالح الأمريكية.