اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمناورات التي يجريها الجيش الجزائري في منطقة تمنراست، جنوب البلاد بإشراف نائب وزير الدفاع قائد الأركان العامة للجيش.

وتابعت تقدم مسار محاكمة مسؤولين سابقين في النظام القديم بتهمة الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن القضاء لن يتوانى عن إصدار مذكرات توقيف ضد أي مسؤول حالي أو سابق يشبته في تورطه في قضايا فساد.

ورصدت انتخابات البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى هزيمة الجمهوريين والاشتراكيين وتيار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف برئاسة مارين لوبان.

وأبرزت بشأن تطورات الوضع في ليبيا، تحذير المبعوث الأممي غسان سلامة من استمرار القتال في طرابلس، لافتا غسان أن الوضع الامني المسدود يفتح الباب أمام توافد خلايا تنظيم داعش الإرهابي قادمة من محافظة أدلب السورية.

وفي الشأن السوداني، تحدثت عن قرب التوصل إلى تفاهم نهائي بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة، بشأن تشكيل الهيئة السيادية.