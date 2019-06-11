اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالذكرى السنوية لسقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي, مبرزة الدعوات والمطالبات المتكررة لتقديم المسؤولين عن هذا الملف الى القضاء.

وأبرزت الصحف مراسيم أداء نيجيرفان البارزاني اليمين القانونية رئيسا لإقليم كردستان أمس وسط أجواء احتفالية حضرها نحو 1200 مسؤول عراقي وعربي وأجنبي.

وعاودت صحف الثلاثاء الاهتمام بالحرائق التي طالت الآف الدونمات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعيرفي عدة محافظات عراقية في الآونة الأخيرة, مشيرة في هذا المجال إلى الإحصاءات الرسمية التي تؤكد خسارة الفلاحين أكثر من 37 ألف دونم خلال شهر واحد نتيجة هذه الحرائق التي تزامنت مع اقتراب العراق من الاكتفاء الذاتي من هذين المحصولين.