اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أكد فيها إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز.

وتحدثت عن تأكيدات أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ومسؤولة ملف الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، على التمسك باستمرار عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأوردت صحف فلسطين أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إعلان مصدر عسكري سوري أن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى، مساء أمس الاثنين، على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة جنوب غرب سورية، ما أسفر عن ارتقاء سوري وإصابة أحد المقاتلين بجروح.

ولفتت الصحف الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد ،وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات لاقتحامات في الـ 28 من شهر رمضان .