اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، الذي جرى خلاله بحث تطوّرات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

واهتمت الصحف بتأكيد معالي زير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، أنّ المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة، ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب.

وسلطت الضوء على مسلسل مناقشات الحكومة اللبنانية للموازنة العامة للبلد، والتي آمل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أمس، أن تتم إحالتها هذا الأسبوع إلى المجلس النيابي لإقرارها، في ظل تواصل الاعتصامات والإضراب التي شملت القطاعين العام والخاص وحتى القطاع التربوي.

وركزت صحف لبنان على إغلاق الشرطة الجزائرية أمس، الطرق المؤدية إلى البرلمان، وضربت طوقًا أمنيًا حول ساحة البريد المركزي، وسط العاصمة، بالتزامن مع مسيرات طلابية حاشدة بالآلاف بمناسبة اليوم الوطني للطلاب.

وأخبرت الصحف عن إحباط القوات الأمنية التونسية لعملية إرهابية تم التخطيط لتنفيذها خلال إحياء شعائر شهر رمضان المبارك.