اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد
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اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

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الصحف الباكستانية
إسلام أباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اعتذار باكستان رسمياً من إيران عن الاستمرار في تنفيذ أنبوب الغاز المشترك بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

واهتمت بتدشين المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد البرنامج السنوي لإفطار صائم لتوزيع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين في أنحاء مختلفة من باكستان.

وتناقلت أنباء نجاح قوات الأمن السعودية في القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف.

أمنياً ركزت الصحف على الهجوم الذي نفذه مسلحون من عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية المحظورة على فندق في مدينة جوادر ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأخبرت عن إكمال باكستان الاستعدادات لافتتاح أول منطقة اقتصادية خاصة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المشترك.

وعرجت على نفي باكستان صحة مزاعم الهند حول إرغام طائرة أقلعت من مطار كراتشي على الهبوط في مطار جايبور الهندي.

وتناقلت أنباء مقتل خمسة أشخاص من عناصر حركة طالبان باكستان جراء غارة صاروخية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على مجمع سكني على الجانب الأفغاني من الحدود مع باكستان.

وفي الشأن الاقتصادي أخبرت الصحف عن تراجع هدف النمو الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الباكستانية للعام المالي الحالي 2018-2019م إلى 3.3% وفقاً لتقرير أصدرته لجنة الحسابات الوطنية.

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