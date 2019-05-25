اهتمامات الصحف التونسية السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى دعوة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي تكثيف التدريبات والتمارين البيضاء المشتركة بين مختلف الجيوش لضمان الجاهزية والتدخل السريع والناجح.

وكتبت عن تجدد المظاهرات في الجزائر وسط اجراءات أمنية مشددة ، مشيرة إلى أن المتظاهرين جددوا مطالبهم بإستبعاد رموز النظام السابق في إدارة المرحلة الإنتقالية الحالية ، كما جددوا رفضهم إجراء انتخابات رئاسية في يوليو القادم.

وألقت الضوء على تطورات المشهد الميداني الليبي مع تواصل المعارك في العاصمة طرابلس.

وأشارت في سياق يتصل بالأوضاع في ليبيا إلى تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة إلى أن هذا البلد يبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب.

وتناولت إعلان رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل ، ما يفتح مناسبة جديدة بحسب الصحف للسياسيين للفوز بالمنصب.