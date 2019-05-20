اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، بملف الدرجات الخاصة والمناصب المدارة من قبل معينين بأسلوب الوكالة ,مبرزة ملفات محاربة الفساد ‏المالي والإداري في تطبيق نظام البطاقة التموينية المعمول به في العراق منذ وقت طويل.

‏ ودعت الصحف في معرض تناولها لظاهرة الفساد, مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون "من أين لك هذا ".

وحثت على تأمين مفردات البطاقة التموينية محليا من خلال تشغيل المعامل العراقية وتشجيع ودعم الزراعة ,بدلاً من صرف أموال طائلة بالعملات الصعبة على استيرادها من الخارج.

‏ وعرجت الصحف مجدداً على الجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع وزراء "الدفاع والداخلية والتربية والعدل" والتي تدار حاليا بالوكالة.

وأبرزت الصحف الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية ,ومنع انتشاره بأيدي أشخاص أو جهات غير مرخصة قانونا بحمله.