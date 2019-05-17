اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تعهد رئيس الوزراء عمران خان بمعالجة الأزمة الاقتصادية قريباً.

وأشارت الصحف إلى إبداء باكستان أملها في توصل الأطراف الأفغانية إلى توافق لوقف طلاق النار.

وتطرقت إلى إعلان باكستان عن مقتل أحد مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وعرجت على قرار باكستان بشأن إبقاء مجالها الجوي مغلقاً أمام الرحلات الجوية القادمة عبر الحدود مع الهند لغاية 30 مايو الجاري.

أمنياً أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على تسعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ونجاحها في اعتقال ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة خلال عملية نفذتها في مدينة لاهور.

وأشارت كذلك إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مع استمرار تراجع مؤشرات الأهم الباكستانية.

وتابعت سير عملية الانتخابات العامة الجارية في الهند على مراحل، والتي اقتربت من الانتهاء.