اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إغلاق المعتصمون أمس شوارع رئيسة في العاصمة الخرطوم، في محاولة تصعيد جديد ضد المجلس العسكري الانتقالي.

وعرجت الصحف على تأكيد الأمم المتحدة أنها ستقوم بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى من هذه الموانئ يوم غد ،كما أعلنت استعدادها للعمل على تطوير موانئ الحديدة بعد انتهاء إعادة انتشار القوات هناك بشكل كامل.

وأشارت إلى ترحيب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة من أي جهة كانت بحيث أن تُقدّم تحت مظلة السلطة الفلسطينية ووفق الإجماع الدولي.

وأخبرت صحف الإثنين عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل منهم ثلاثة جنود خلال هجمات متفرقة استهدفت مدنيين وقاعدة عسكرية في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.