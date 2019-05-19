اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد باكستان دعوتها إلى جميع الدول لحل الخلافات الإقليمية والدولية عبر المفاوضات والحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وتابعت تطورات التوتر في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأثره السلبي على أمن المنطقة.

وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري، لتمثيل بلاده في اجتماع القمة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في مدينة جدة في الفترة 30-31 مايو الحالي.

وتطرقت إلى زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى دولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى عزم أحزاب المعارضة في باكستان إلى تبني استراتيجية مشتركة لممارسة الضغط الديمقراطي على الحكومة لإجبارها على معالجة موجة الغلاء.

وعرجت على الإجراءات التي تنفذها الحكومة الباكستانية للسيطرة على مؤشرات سوق الأسهم الباكستاني التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

إقليمياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل خمسة أطفال وإصابة عشرين شخصاً جراء انفجار بأحد الأسواق في مدينة هرات الأفغانية.

كما أخبرت عن مقتل أربعة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع لسيادة الهند من إقليم كشمير.