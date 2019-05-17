اهتمامات الصحف الليبية الجمعة

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالدعوة الرسمية التى تلقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة في 31 مايو الجاري،مضيفة أنّ القمة المرتقبة ستشهد مداولات بين قادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي ترسم معالم التوجهات المستقبلية للمنظمة على وجه الخصوص وللعالم الإسلامي عمومًا.

وأشارت الصحف إلى لقاء قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر،مع رئيس الحكومة الأيطالية جوزيبى كونتى ، وتم خلال اللقاء إستعراض بالتطورات العسكرية فى الساحة الليبية ، مبينة دعوة جوزيبى إلى وقف إطلاق النار، قائلًا، إنه يمكن السير في طريق الحل السياسي،معربا عن قلق إيطاليا إزاء الوضع الحرج للغاية الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن.

ورصدت الصحف أخر تطورات الأوضاع العسكرية فى جنوب العاصمة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق ، موضحة تراجع حدة القتال قليلا على الجبهات، إلا أن القصف الجوي تركز في البداية على محاور القتال، تبعه هجوم قوي على مطار طرابلس الدوليا الذى سيطرت عليه قوات الجيش بالكامل، ومبينة إسقاط الجيش طائرة بدون طيار في منطقة الجفرةتابعة لقوات الوفاق.

وتطرقت الصحف الى تقرير منظمة العفو الدولية وقلقها من شُبهات جرائم حرب في طرابلس، موضحة بعد أكثر من 40 يوما مرت على اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس مثيرةً مخاوف عدة منذ البداية أبرزها تهديد المدنيين ومخاطر وقوع جرائم حرب في المدينة، ورغم الدعوات الدولية والمحلية بإيقاف الاشتباكات والابتعاد عن أماكن تجمع المدنيين إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وعرجت الصحف على مناشدة فرنسا أطراف النزاع في ليبيا تنفيذ التزاماتهم التي توصلوا إليها في مؤتمرات باريس وباليرمو وأبوظبي،وجددت فرنسا التأكيد على موقف بلادھا المعروف والثابت وھوأن الحل السياسي فقط برعاية الأمم المتحدة ھو الذي سيمكن من إنهاء النزاع في ليبيا