اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال مؤتمر العمل الدولي الـ 108 الذي ينعقد بجنيف، بمشاركة وفد مغربي بقيادة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وعرجت الصحف على تطورات الأوضاع في الجزائر، مع مثول رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ومحافظ العاصمة السابق أمام قاضي التحقيق للبحث في قضايا فساد مالي.

وتابعت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى دعوة المجلس العسكري الانتقالي لأقطاب المعارضة السودانية،بالعودة إلى المفاوضات، موازاة مع تواصل العصيان المدني الذي سجل في أول أيامه مقتل أربعة أشخاص على يد قوى الأمن.

وتناولت الصحف حادث مقتل 95 شخصًا، على الأقل في هجوم شنه مجهولون على قرية "سوبان-كو" في وسط مالي وصفته السلطات المالية بأعمال عنف عرقية.