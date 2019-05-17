اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان القوات المسلحة المصرية القضاء على 47 مسلحًا واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة معدة للتفجير خلال عمليات نوعية نفذتها قوات الجيش والشرطة بشمال ووسط سيناء.

ونشرت الصحف إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتعبير المعبرة عن الحراك الشعبي لمدة 72 ساعة إثر تصاعد التوتر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مبرزة العمليات العسكرية التي نفذها التحالف العربي لدعم الشرعية واستهدفت أماكن عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية.

وتحدثت صحف الجمعة عن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية 100 فلسطيني منذ بداية شهر رمضان المبارك دون مراعاة لحرمته، وفقا لما أعلنه الناطق الإعلامي بمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر.

وأبرزت صحف القاهرة، نفي مصادر أمنية عراقية إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إحدى قواعد الجيش الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي.