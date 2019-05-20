اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وجه دعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان .

وتناولت تأكيد زير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير خلال مؤتمر صحفي أنّ المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب.

وكتبت صحف تونس على إصابة 17 شخصًا على الأقل بينهم سياح في انفجار استهدف حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات في القاهرة.

وأشارت إلى إغلاق الشرطة الجزائرية جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان وسط العاصمة الجزائر بالتزامن مع مسيرات طلابية حاشدة بالآلاف بمناسبة اليوم الوطني للطلاب.

وعرجت على تأكيد القوات العسكرية الفنزويلية دعمها لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو ضد أي تدخل عسكري أمريكي .