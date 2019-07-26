اهتمامات الصحف الليبية الخميس



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، و تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع، موضحة إعراب الشاهد عن قلق تونس البال-غ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة المدنيين، مؤكدا بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد القتال في محاور القتال بمنطقة عين زاره ووادى الربيع وشارع الخلاطات في طريق المطار، مشيرة إلى التحشيدات المتواصلة حول المدينة من قبل قوات ترهونة وانضمام قوات من صبراتة والعجيلات والزاوية غربا ،مبينة تزايد عدد الأسر النازحة خلال 24 ساعة الأخيرة إلى أكثر من 3 آلاف أسرة.

وتطرقت إلى مطالبة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي ،الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الأممي، مؤكدا أن المملكة تدعم الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذى تمثله على ليبيا و جيرانها.

ونقلت تجديد القائم بأعمال السفارة الأمريكية جاشوا هاريس خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر حول العاصمة طرابلس، مشددًا على أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن بلاده ليست معزولة في ليبيا بل أنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين.