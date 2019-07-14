اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الواضح بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين، مشددًا على دعم مصر الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب.

ونقلت عن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات إعلانه أمس تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى المعارضة إلى اليوم.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حصارها المشدد على بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

ولفتت الانتباه إلى تحذير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن الحكومة الفيدرالية قد تفلس مطلع سبتمبر المقبل إذا لم يزد الكونجرس سقف الاقتراض الأمريكي.

وتحدثت عن ملاحقة قوات الجيش العراقي فلول تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى، ومقتل 4 مسلحين تابعين للتنظيم الإرهابي في غارة لطيران التحالف الدولي جنوب قرية المنايف العراقية.

وأشارت إلى إجلاء السلطات الأمريكية لآلاف السكان من ساحل لويزيانا قبل وصول العاصفة "باري" في إجراء احترازي خشية تحولها إلى إعصار مدمر.

وأخبرت عن ارتفاع ضحايا السيول الجارفة في نيبال إلى 30 شخصًا، وتشريد مليون آخرين في ولاية أسام شمال شرق الهند.

وأفادت صحف مصر في متفرقات أخرى بأن حصيلة الهجوم الإرهابي على فندق مدينة كيسمايو الصومالية بلغت 26 قتيلاً وعشرات المصابين، وانتهاء حصار الفندق.