اهتمامات الصحف المصرية السبت



سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على اتفاق مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" على وضع خطة لتوطين الصناعات الحديثة وتطوير الصناعة المصرية والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.

وأبرزت اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، مع ممثلي الحركات المسلحة للتفاوض حول مطالبها، وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي الخاص بتقاسم السلطة.

وواكبت صحف السبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة الفلسطينيون في قطاع غزة المشاركة في "مسيرات العودة".

وأنبأت عن فتح السلطات الليبية المجال الجوي في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس بعد أن تم إغلاقه في أعقاب غارة جوية.

وأشارت إلى حصول المنتخب الجزائري على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر عقب فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى مقل 6 أشخاص وإصابة 72 في انفجار قنبلة قرب جامعة في العاصمة الأفغانية كابول.