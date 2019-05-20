اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موقف المملكة العربية السعودية الرافض للحرب في المنطقة مع احتفاظها بحق الرد وبكل قوة وحزم في حال تعرضها لأي هجوم من الطرف الآخر.

واهتمت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهه الله - لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز السلام في المنطقة والتضامن العربي والإسلامي.

وتابعت زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى دولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ونقل رسالة خاصة من الرئيس الباكستاني إلى أمير الكويت.

كما اهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه التي أكد فيها استعداد بلاده للتعامل مع أي احتمال غير متوقع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

أمنياً أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عملية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وفي الشأن الإقليمي أخبرت صحف باكستان عن انتهاء مراحل الانتخابات العامة التي جرت في الهند لانتخاب الحكومة الجديدة.

وتابعت تطورات الوضع الأمني في كل من أفغانستان والجزء الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.