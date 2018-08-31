تستضيف الإعلامية منة فاروق، الكاتب الروائى جار النبى الحلو، الحاصل على شهادات تقدير لأحسن سيناريو أطفال، للحديث عن المشهد الثقافى، وذلك ببرنامج "مساء دريم"، على فضائية "دريم"، فى العاشرة مساء.

كما سيتم فتح ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة، والحديث عن خطة الحكومة المعروضة على البرلمان لحل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، والبحث عن الإجراءات الجديدة لسداد الديون وجدولتها، وكيف يساهم إدخال التكنولوجيا الحديثة فى دعم المشروعات الصغيرة ؟.

ويتحدث عن الموضوع، النائب محمد بدراوى عض ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى

يذاع برنامج "مساء دريم"، على فضائية "دريم"، يومى الخميس والجمعة، فى الساعة العاشرة مساء، وتقدمه الإعلامية منة فاروق.