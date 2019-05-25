اهتمامات الصحف الباكستانية السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الانفجار الذي وقع أمس في مسجد بمدينة كويتا أثناء صلاة الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، تزامناً مع انفجار مماثل وقع بأحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو عشرين.

وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على تعزيز عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البلاده لزيادة مصادر الطاقة.

واهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد تحقيق بلاده التقدم نحو الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية في مدينة كراتشي والمناطق الجنوبية من باكستان لاستقبال موجة الحر المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وتطرقت إلى عزم نائب الرئيس الصيني زيارة باكستان يوم غد الأحد لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر الأسهم في بورصة كراتشي، مع تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار.

وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء استعداد حزب "بهارتيا جنتا" لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد فوزه في الانتخابات العامة.

وعرجت إلى أنباء مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين يحتجون على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية.