اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس بنظيرته الهندية سوشما سوراج على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة شانغهاى للتعاون في قرغيزستان.

واهتمت بتحقيق مؤشر بورصة كراتشي أمس ارتفاعاً قياسياً بعد استمرار تراجعه على مدى الأيام الماضية، فيما استوعبت الروبية الباكستانية أيضاً جزءاً من قيمتها التي تراجعت بشكل حاد.

وسلطت الضوء على توقيع باكستان وروسيا على بيان مشترك للحد من تسليح الفضاء والتعاون في هذا المجال.

ونشرت خبر توقيع شركة (كوفبك) الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية اتفاقية مع الحكومة الباكستانية للحصول على ترخيص استكشافي وامتياز بترولي للعمل في مجال استكشاف البترول في قطاع ماخاد في باكستان.

وأخبرت عن اتفاق باكستان وكازاخستان على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، أملاً في زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار.

إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ونتائج الانتخابات العامة في الهند.